В окупованій Євпаторії розсипається курортна поліклініка. Фотофакт
В Євпаторії впала частина фасаду курортної поліклініки на набережній Горького
Місцеві жителі у соціальних мережах зазначають, що це було передбачувано, оскільки після окупації Криму, нова "влада" Євпаторії повністю ігнорує комунальні проблеми, пише ARC.
Багато будинків у місті давно потребують ремонту та реставрації, але їх не проводять.
"Це один із прикладів того, як безгосподарність окупантів призводить Крим до комунального колапсу", - зазначає видання.
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