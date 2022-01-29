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В окупованій Євпаторії розсипається курортна поліклініка. Фотофакт

29 січня, 2022 субота
09:30
Суспільство

В Євпаторії впала частина фасаду курортної поліклініки на набережній Горького

Місцеві жителі у соціальних мережах зазначають, що це було передбачувано, оскільки після окупації Криму, нова "влада" Євпаторії повністю ігнорує комунальні проблеми, пише ARC.

Багато будинків у місті давно потребують ремонту та реставрації, але їх не проводять.



"Це один із прикладів того, як безгосподарність окупантів призводить Крим до комунального колапсу", - зазначає видання.


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Крим
Євпаторія
новини Криму
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