В окупованій Євпаторії розсипається курортна поліклініка. Фотофакт

Місцеві жителі у соціальних мережах зазначають, що це було передбачувано, оскільки після окупації Криму, нова "влада" Євпаторії повністю ігнорує комунальні проблеми, пише ARC.



Багато будинків у місті давно потребують ремонту та реставрації, але їх не проводять.





"Це один із прикладів того, як безгосподарність окупантів призводить Крим до комунального колапсу", - зазначає видання.