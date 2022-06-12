Про це написав журналіст Олег Батурін у фейсбуці.

""Самий бальшой флаг Росіі" вже не висить. Каховка, просто зараз", - наголосив він.

У фейсбуці Каховської міської територіальної громади опублікували фото, як українці прикрасили місто жовто-блакитними стрічками й малюнками.

30 квітня в Каховському районі Херсонщини колаборанти вирішили ввести рублі.

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