В окупованій Каховці зник із флагштока прапор РФ
В окупованій Каховці на Херсонщині зник із флагштока прапор РФ, натомість місто прикрасили жовто-блакитними стрічками й малюнками
Про це написав журналіст Олег Батурін у фейсбуці.
""Самий бальшой флаг Росіі" вже не висить. Каховка, просто зараз", - наголосив він.
У фейсбуці Каховської міської територіальної громади опублікували фото, як українці прикрасили місто жовто-блакитними стрічками й малюнками.
- 30 квітня в Каховському районі Херсонщини колаборанти вирішили ввести рублі.
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