English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією В окупованій Каховці зник із флагштока прапор РФ

В окупованій Каховці зник із флагштока прапор РФ

12 червня, 2022 неділя
15:42
війна з Росією Каховка

В окупованій Каховці на Херсонщині зник із флагштока прапор РФ, натомість місто прикрасили жовто-блакитними стрічками й малюнками

Про це написав журналіст Олег Батурін у фейсбуці.

""Самий бальшой флаг Росіі" вже не висить. Каховка, просто зараз", - наголосив він.

У фейсбуці Каховської міської територіальної громади опублікували фото, як українці прикрасили місто жовто-блакитними стрічками й малюнками.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Херсонщина
стрічки
російський прапор
Каховка
малюнки
Читайте також:
путін
11 червня, 2022 субота
Американський адмірал пояснив, чому війна в Україні стане для Путіна "особистим В'єтнамом"
Віктор Орбан
11 червня, 2022 субота
"На думку букмекерів, шанси України на перемогу невисокі": Орбан прокоментував російсько-українську війну
Канадський Парламент
12 червня, 2022 неділя
Парламент Канади терміново евакуювали
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.06
    Купівля 34.06
    Продаж 34.94
  • EUR
    Купівля 35.91
    Продаж 37.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
12 червня
15:43
Зернова допомога Харківщині
Україна експортуватиме зерно через Польщу та Румунію, - Reuters
15:31
Петро та Марина Порошенки 12 червня 2022 року у день Святої Трійці у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі
Порошенко: сьогодні з тисячами вірян молимось за наших воїнів і за перемогу України
15:31
Китай прапор
Китай не планує надавати Росії матеріальну підтримку, - суспільний мовник Німеччини
15:23
На фото село Окхілл
Невелике село у Британії прихистило понад 30 українських біженців
15:15
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
Уже повернуто 220 тіл захисників Маріуполя, але на ДНК-експертизу підуть місяці, - Жорін
15:11
БМП Marder
У Німеччині вже модернізували частину БМП Marder для ЗСУ та чекають на рішення Шольца, - Bild am Sonntag
15:11
Ексклюзив
Україна прапор
Україні ніхто ядерну зброю не поверне, однак нагадувати про порушення Будапештського меморандуму потрібно завжди, - нардеп Гончаренко
14:39
Чехія
"Дипломатичні перемовини мають вести передусім самі українці", - очільник МЗС Чехії щодо переговорів ЄС із Росією
14:37
Самохідна гаубиця CAESAR
"Дорогі "брати" – з Днем ганьби та приниження!" Українська військова розвідка привітала росіян
14:31
прикордонники
На в'їзді до Києва зупинили фаната "русского міра" з Горлівки
14:26
"Останній день росії". Під посольство РФ у Києві принесли похоронний вінок
"Останній день Росії". Під посольство РФ у Києві принесли похоронний вінок
14:26
Путін
Путін на день Росії розповів про "ратні перемоги" предків та знову згадав Петра I
14:15
Ексклюзив
Сергій Згурець
Військові можливості Білорусі обмежені: відсутні ознаки формування ударних угруповань, - Згурець
14:07
холера
В Україні не виявлено випадків холери
14:01
Туреччина
Туреччина почала обмежувати проживання іноземців в країні, - Anadolu
13:55
школа маска
У МОН розповіли, за яких умов українські школярі сядуть 1 вересня за парти
13:49
координувала обстріли в Бахмуті
Жінка з Бахмуту передавала росіянами координати ЗСУ. Її затримали
13:41
нафта нафтопровід
У Брянській області намагалися підірвати нафтопровід "Дружба", - росЗМІ
13:36
Ексклюзив
росія прапор занепад
Через війну Росія може втратити не лише свій вплив у світі, а й власні території, - економічний експерт Ус
13:32
Герхард Шредер
Прихильність російським компаніям викликає багато питань: Штайнмаєр розкритикував Шредера
13:27
Маріуполь
У Маріуполі росіяни планують відкрити дитяче відділення лікарні з украденим в України обладнанням
13:15
Папа Римський
Папа Франциск відклав поїздку до України
13:14
Луганщина
Учасник канадської лотереї виграв 70 млн доларів і планує передати частину на відбудову України, - CNM
12:54
евакуація
Із Лисичанська за добу евакуювали 26 людей
12:54
На фото Володимир Зеленський, під час візиту на Харківщину
Зеленському дали премію імені Бориса Нємцова за мужність
12:46
Київ прапор україна
Канадці випустили парфум "Слава Україні"
12:23
фейк
РФ поширює фейки про нібито мобілізацію жінок в Україні, - Центр при РНБО
12:22
Генрі Кіссінджер
Ексдержсекретар США Кіссінджер закликав Захід "знайти місце" для Росії після війни з Україною
12:22
Українські військові ЗСУ
"Просто ад какой-то". У перехопленій розмові окупанти скаржаться на контратаки ЗСУ поблизу Миколаєва та Херсона
11:58
На фото лого російської мережі швидкого харчування
У Росії визначилися з новою назвою McDonald's
11:58
Росіяни обстріляли Харківщину: за добу 3 людини загинули, ще 4 зазнали поранень
11:45
Латвія
У МЗС Латвії на день Росії побажали окупантам поразки у війні з Україною
11:42
Ексклюзив
Сергій Згурець
Ворог відтягує накопичення сил через низький темп підготовки особового складу, - Згурець
11:39
міст між Сєверодонецьком і Лисичанськом
Окупанти знищили два з трьох мостів до Сєвєеродонецька, - голова ОВА Гайдай
11:38
Ексклюзив
росія прапор занепад
Росія має дуже потужні зв'язки в Європі, - посол України у Ватикані
11:32
Росіяни обстріляли Донеччину: пошкоджено 20 об'єктів, є загиблі й поранені
11:25
Китай прапор
Міністр оборони Китаю знову пригрозив війною у разі спроб проголосити незалежність Тайваню
11:08
Маріуполь окупанти
У Маріуполі окупанти взимку планують встановити "намети обігріву" замість опалення
11:05
Бердянськ
У Бердянську лунали вибухи, частина міста без світла
10:53
Ексклюзив
Льодовий палац у Сєверодонецьку згорів
Сєверодонецьк палає по лінії зіткнення, гармати б'ють цілодобово, - голова ВЦА Стрюк
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV