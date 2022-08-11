В окупованій Новій Каховці чутно вибухи

Про це повідомив у Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Херсонщина. У Новій Каховці повідомляють про сильні вибухи. Меншає окупантів та їхньої техніки", – написав Хлань.

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Нагадаємо, 9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці.Очевидці чули серію вибухів, схожих на детонацію боєприпасів.

Повітряні сили ЗСУ заявили, що 9 серпня внаслідок удару по аеродрому в Криму знищено дев'ять літаків армії РФ. Проте ЗСУ офіційно не визнали відповідальності за цю операцію.

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