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В окупованій Новій Каховці чутно вибухи

11 серпня, 2022 четвер
22:45
війна з Росією Нова Каховка

Увечері 11 серпня у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області чутно сильні вибухи

Про це повідомив у Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань. 

"Херсонщина. У Новій Каховці повідомляють про сильні вибухи. Меншає окупантів та їхньої техніки", – написав Хлань.

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  • Нагадаємо, 9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці.Очевидці чули серію вибухів, схожих на детонацію боєприпасів.
  • Повітряні сили ЗСУ заявили, що 9 серпня внаслідок удару по аеродрому в Криму знищено дев'ять літаків армії РФ. Проте ЗСУ офіційно не визнали відповідальності за цю операцію.

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Новини
ЗСУ
Херсонщина
окупанти
Нова Каховка
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