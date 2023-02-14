В окупованій Новій Каховці партизани підірвали авто з росіянами, - Центр нацспротиву
У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області партизани підірвали авто з чотирма росіянами, внаслідок чого двоє з них загинули
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Партизани продовжують чинити спротив окупантам на тимчасово окупованих територіях. Зокрема в Новій Каховці учасники партизанського руху “Атеш” підірвали автомобіль, у якому перебували військовослужбовці РФ та представники спецслужб. Як наслідок, двоє окупантів загинуло, ще двоє у важкому стані", - йдеться в повідомленні.
- Раніше стало відомо, що окупанти пошкодили залізничне полотно на Херсонщині.
- На Луганщині партизани знищили систему автоматизованого керування залізницею.
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