Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Партизани продовжують чинити спротив окупантам на тимчасово окупованих територіях. Зокрема в Новій Каховці учасники партизанського руху “Атеш” підірвали автомобіль, у якому перебували військовослужбовці РФ та представники спецслужб. Як наслідок, двоє окупантів загинуло, ще двоє у важкому стані", - йдеться в повідомленні.