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В окупованому Донецьку міст через Кальміус потребує капремонту

28 листопада, 2021 неділя
11:10

Міст через річку Кальміус на проспекті Ілліча у загарбаному росіянами українському Донецьку потребує капітального ремонту, але коштів на це немає

Про це заявив голова "адміністрації" Донецька від терористичного угрупування "ДНР" Олексій Кулемзін, інформують Новости Донбаса.

"Ми займаємось цим питанням. Дуже складний проект. Все-таки ми шахтарський край. Виробітки, вібрація - все це наклало відбиток", - зазначив він.

За словами Кулемзіна, зараз розробляється проект реконструкції мосту, і вартість його буде чималою.

"Потрібно буде шукати кошти. Але й найголовніше - потрібно буде шукати фахівців, бо там потрібен і фахівець-людина та технологічне обладнання, яке необхідно буде використовувати, все ж таки це на вод", - сказав "мер" Донецька.


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Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
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