В окупованому Донецьку міст через Кальміус потребує капремонту

Про це заявив голова "адміністрації" Донецька від терористичного угрупування "ДНР" Олексій Кулемзін, інформують Новости Донбаса.



"Ми займаємось цим питанням. Дуже складний проект. Все-таки ми шахтарський край. Виробітки, вібрація - все це наклало відбиток", - зазначив він.



За словами Кулемзіна, зараз розробляється проект реконструкції мосту, і вартість його буде чималою.



"Потрібно буде шукати кошти. Але й найголовніше - потрібно буде шукати фахівців, бо там потрібен і фахівець-людина та технологічне обладнання, яке необхідно буде використовувати, все ж таки це на вод", - сказав "мер" Донецька.





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