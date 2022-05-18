Про це повідомляє Суспільне.

Стало відомо, що 16 травня у тимчасово окупованому Херсоні військові РФ викрали з власного помешкання інженера Суспільне Херсон Олексія Воронцова. Про це розповіла дружина викраденого.

Про місцеперебування пана Олексія наразі нічого невідомо.

Суспільне звернулося до української влади та міжнародної громадськості із закликом усіма можливими способами сприяти визволенню Олексія Воронцова з російського полону.

Крім того, Суспільне скерували повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії РФ та до Херсонської окружної прокуратури області.

Нагадаємо, 15 травня у Новій Каховці росіяни викрали дитячого тренера з футболу Анатолія Бакуліна

А 11 травня на Херсонщині окупанти викрали колишнього депутата облради Віктора Помазнюка

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