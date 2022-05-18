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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією В окупованому Херсоні росіяни викрали співробітника Суспільного мовника Олексія Воронцова

В окупованому Херсоні росіяни викрали співробітника Суспільного мовника Олексія Воронцова

18 травня, 2022 середа
16:40
війна з Росією окупант

Російські окупанти викрали із власного помешкання співробітника Суспільне Херсон

Про це повідомляє Суспільне.

Стало відомо, що 16 травня у тимчасово окупованому Херсоні військові РФ викрали з власного помешкання інженера Суспільне Херсон Олексія Воронцова. Про це розповіла дружина викраденого.

Про місцеперебування пана Олексія наразі нічого невідомо.

Суспільне звернулося до української влади та міжнародної громадськості із закликом усіма можливими способами сприяти визволенню Олексія Воронцова з російського полону.

Крім того, Суспільне скерували повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії РФ та до Херсонської окружної прокуратури області.

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