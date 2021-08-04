В окупованому Криму двох свідків Єгови звинуватили у екстремізмі
В окупованому Криму ще двох жителів Ялти звинувачують у екстремізмі через їхню приналежність до "Свідків Єгови", яку визнали екстремістською організацією на території Росії
Про це повідомляє Кримська солідарність у Facebook.
"В Ялті порушили кримінальні справи проти двох Свідків Єгови - Дар'ї Кузьо та Петра Жильцова. Кузьо відпустили під підписку про невиїзд, Жильцова відправили під домашній арешт", - йдеться в повідомленні
Читайте також: Проводили богослужіння, розмовляли про Біблію: в РФ двох свідків Єгови засудили до 7 і 8 років ув'язнення за звинуваченням у екстремізмі
"Головне слідче управління Слідкому Росії по Криму і Севастополю" обвинувачує Жильцова за статтями про організацію діяльності екстремістської організації та її фінансування.
Кузьо обвинувачують за статтею про фінансування екстремістської діяльності.
Згідно з повідомленням, Жильцов проходив як свідок у "справі" іншого жителя Криму - Тараса Кузьо (чоловіка Дар'ї Кузьо), який обвинувачувався за тими самими статтями, за якими зараз обвинувачують Жильцова. Його тримають під домашнім арештом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.78
Купівля 26.78Продаж 27.01
-
EUR
Купівля 31.69Продаж 32.07
- Актуальне
- Важливе