В окупованому Криму двох свідків Єгови звинуватили у екстремізмі

Про це повідомляє Кримська солідарність у Facebook.

"В Ялті порушили кримінальні справи проти двох Свідків Єгови - Дар'ї Кузьо та Петра Жильцова. Кузьо відпустили під підписку про невиїзд, Жильцова відправили під домашній арешт", - йдеться в повідомленні



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"Головне слідче управління Слідкому Росії по Криму і Севастополю" обвинувачує Жильцова за статтями про організацію діяльності екстремістської організації та її фінансування.

Кузьо обвинувачують за статтею про фінансування екстремістської діяльності.

Згідно з повідомленням, Жильцов проходив як свідок у "справі" іншого жителя Криму - Тараса Кузьо (чоловіка Дар'ї Кузьо), який обвинувачувався за тими самими статтями, за якими зараз обвинувачують Жильцова. Його тримають під домашнім арештом.