В окупованому Криму незаконно утримують 125 українців, - Денісова

Про це повідомляє омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

Вона відзначила, що затримання українських громадян на території окупованого півострова продовжуються.

"На сьогоднішній день 125 наших громадян або заарештовано, або затримано, або відбувають покарання. І вчора це відбулося знову: три людини відправлені в СІЗО і чотири людини - від 10 до 15 днів будуть відбувати адмінарешт", - повідомила Денісова.

