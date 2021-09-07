В окупованому Криму незаконно утримують 125 українців, - Денісова
В окупованому Криму на початку вересня сталися чергові затримання українців
Про це повідомляє омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.
Вона відзначила, що затримання українських громадян на території окупованого півострова продовжуються.
"На сьогоднішній день 125 наших громадян або заарештовано, або затримано, або відбувають покарання. І вчора це відбулося знову: три людини відправлені в СІЗО і чотири людини - від 10 до 15 днів будуть відбувати адмінарешт", - повідомила Денісова.
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