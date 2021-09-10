В окупованому Криму обмежили подачу води: причина
В окупованому Криму окупанти почали масово вимикати питну воду, а в Сімферополі частково припинили водопостачання
Про це повідомляє "Крим.Реалії".
У Сімферополі мало бути відсутнє водопостачання в мікрорайоні "Фонтани" до 17:00 10 вересня.
Мешканці по вулиці Воровського, Червоноармійської, 8 Березня, а також на Фабричному спуску також залишаються без води.
Також було обмежено водопостачання у селищі Орджонікідзе, селах Південне, Підгірне і Насипне. При цьому терміни відновлення подачі води не уточнюються.
Між тим повністю відсутнє водопостачання в селищі Коктебель.
Причиною називають заміну водогону.
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