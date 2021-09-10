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В окупованому Криму обмежили подачу води: причина

10 вересня, 2021 п'ятниця
19:31
Суспільство вода

В окупованому Криму окупанти почали масово вимикати питну воду, а в Сімферополі частково припинили водопостачання

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

У Сімферополі мало бути відсутнє водопостачання в мікрорайоні "Фонтани" до 17:00 10 вересня.

Мешканці по вулиці Воровського, Червоноармійської, 8 Березня, а також на Фабричному спуску також залишаються без води.

Також було обмежено водопостачання у селищі Орджонікідзе, селах Південне, Підгірне і Насипне. При цьому терміни відновлення подачі води не уточнюються.

Між тим повністю відсутнє водопостачання в селищі Коктебель.

Причиною називають заміну водогону.

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Крим
вода
Крим - це Україна
водопостачання
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