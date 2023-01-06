В окупованому Мелітополі прогримів вибух, - мер

Про це повідомляє законний мер Мелітополя Іван Федоров.

"Надто гучно окупанти Мелітополя, у яких немає нічого святого, святкують Різдво. Жителі повідомлять про гучний вибух в районі залізничного вокзалу", - написав Федоров.

Станом на 20:15 деталі стосовно ситуації у Мелітополі - уточнюються.

29 грудня 2022 року керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк в етері Еспресо розповіла, що Збройні Сили України продовжать тиск на росіян в окупованому Мелітополі Запорізької області - робота буде ще більш потужною і вона буде протягом тривалого часу.

30 грудня 2022 року мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що російська загарбники не виплачують зарплату колаборантам на тимчасово окупованих територіях.

У ніч на 2 січні в тимчасово окупованому Мелітополі лунали звуки вибухів. Міський голова Іван Федоров наголошує на втратах російських загарбників.

У тимчасово окупованому Мелітополі на новорічні свята перестало працювати пропагандистське рос-ТБ, частина телеканалів не показувало.

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські медики тікають з тимчасово окупованого міста через надвисоку кількість поранених окупантів та їхню наркотичну та алкогольну нетверезість.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb