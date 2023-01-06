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В окупованому Мелітополі прогримів вибух, - мер

6 січня, 2023 п'ятниця
20:18
війна з Росією окупанти Мелітополь

Ввечері 6 січня у тимчасово окупованому Мелітополі прогримів вибух

Про це повідомляє законний мер Мелітополя Іван Федоров.

"Надто гучно окупанти Мелітополя, у яких немає нічого святого, святкують Різдво. Жителі повідомлять про гучний вибух в районі залізничного вокзалу", - написав Федоров.

Станом на 20:15 деталі стосовно ситуації у Мелітополі - уточнюються.

  • 29 грудня 2022 року керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк в етері Еспресо розповіла, що Збройні Сили України продовжать тиск на росіян в окупованому Мелітополі Запорізької області - робота буде ще більш потужною і вона буде протягом тривалого часу.  
  • 30 грудня 2022 року мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що російська загарбники не виплачують зарплату колаборантам на тимчасово окупованих територіях.  
  • У ніч на 2 січні в тимчасово окупованому Мелітополі лунали звуки вибухів. Міський голова Іван Федоров наголошує на втратах російських загарбників.  
  • У тимчасово окупованому Мелітополі на новорічні свята перестало працювати пропагандистське рос-ТБ, частина телеканалів не показувало.
  • Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські медики тікають з тимчасово окупованого міста через надвисоку кількість поранених окупантів та їхню наркотичну та алкогольну нетверезість.  

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Мелітополь
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Військові новини
Вбиті росіяни
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