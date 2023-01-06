В окупованому Мелітополі прогримів вибух, - мер
Ввечері 6 січня у тимчасово окупованому Мелітополі прогримів вибух
Про це повідомляє законний мер Мелітополя Іван Федоров.
"Надто гучно окупанти Мелітополя, у яких немає нічого святого, святкують Різдво. Жителі повідомлять про гучний вибух в районі залізничного вокзалу", - написав Федоров.
Станом на 20:15 деталі стосовно ситуації у Мелітополі - уточнюються.
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