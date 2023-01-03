Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Мелітопольська лікарня була чи не єдина, яка надавала допомогу цивільним мешканцям. Уже майже місяць туди також почали привозити поранених та хворих рашистів, і звичайно, для цивільного населення стає менше місця. Сьогодні майже неможливо її отримати з декількох причин. Перша - велика кількість лікарів та медичного персоналу виїхала з тимчасово окупованої території", - каже мер.

Причинами виїзду медиків стає надвисока кількість поранених рашистів, на яких не вистачає ні персоналу, ні місця, а також поведінка самих окупантів, яких доставляють у лікарні в стані алкогольного та наркотичного сп'янінь.

Федоров наголосив, що за медичною допомогою до Мелітополя зверталися не лише мешканці тимчасово окупованої території Запорізької області, але й Херсонщини.

Загарбники погрозами та підкупом намагаються вмовити українських медичних працівників "служити" армії РФ, проте наштовхуються на супротив.

Крім того, нині 90% аптек Мелітополя не працюють, а ті, що залишили працювати контролюються рашистами. Там майже немає асортименту, якщо є якісь аналоги, то їхня вартість в рази дорожче, ніж до окупації.

Федоров наголошує, що вітамін С там коштує в 16 разів дорожче ніж в Україні.

29 грудня 2022 року керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк в етері Еспресо розповіла, що Збройні сили України продовжать тиск на росіян в окупованому Мелітополі Запорізької області - робота буде ще більш потужною і вона буде протягом тривалого часу.

30 грудня 2022 року мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що російська загарбники не виплачують зарплату колаборантам на тимчасово окупованих територіях.

У ніч на 2 січні в тимчасово окупованому Мелітополі лунали звуки вибухів. Міський голова Іван Федоров наголошує на втратах російських загарбників.

У тимчасово окупованому Мелітополі на новорічні свята перестало працювати пропагандистське рос-ТБ, частина телеканалів не показувало.