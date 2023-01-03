Надбагато поранених окупантів і їхня нетвереза поведінка: з окупованого Мелітополя тікають російські медики
Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські медики тікають з тимчасово окупованого міста через надвисоку кількість поранених окупантів та їхню наркотичну та алкогольну нетверезість
Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Мелітопольська лікарня була чи не єдина, яка надавала допомогу цивільним мешканцям. Уже майже місяць туди також почали привозити поранених та хворих рашистів, і звичайно, для цивільного населення стає менше місця. Сьогодні майже неможливо її отримати з декількох причин. Перша - велика кількість лікарів та медичного персоналу виїхала з тимчасово окупованої території", - каже мер.
Причинами виїзду медиків стає надвисока кількість поранених рашистів, на яких не вистачає ні персоналу, ні місця, а також поведінка самих окупантів, яких доставляють у лікарні в стані алкогольного та наркотичного сп'янінь.
Федоров наголосив, що за медичною допомогою до Мелітополя зверталися не лише мешканці тимчасово окупованої території Запорізької області, але й Херсонщини.
Загарбники погрозами та підкупом намагаються вмовити українських медичних працівників "служити" армії РФ, проте наштовхуються на супротив.
Крім того, нині 90% аптек Мелітополя не працюють, а ті, що залишили працювати контролюються рашистами. Там майже немає асортименту, якщо є якісь аналоги, то їхня вартість в рази дорожче, ніж до окупації.
Федоров наголошує, що вітамін С там коштує в 16 разів дорожче ніж в Україні.
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