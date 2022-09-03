В окупованому Мелітополі заборонили українські ліки й роздають повістки тим, хто отримав паспорт РФ

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.

"Окупанти щодня демонструють всьому світу зухвале порушення норм міжнародного гуманітарного права. На цей раз вони вирішили заборонити ввіз на тимчасово окуповані території будь-яких товарів першої необхідності, включаючи життєво необхідні ліки та засоби гігієни для дітей та дорослих...Терор мирного населення з боку "асвабадітєлєй" в дії. Росія – держава-терорист", - пише Федоров.

Міський голова Мелітополя зазначив, що тисячі мешканців міста, які страждають на хронічні захворювання, можуть опинитися на межі життя та смерті, оскільки придбати у Мелітополі ліки імпортного виробництва неможливо.

Також Центр національного спротиву інформує, що у місті російські окупанти почали роздавати повістки власникам паспортів РФ.

"Окупанти розглядають людей на тимчасово окупованих територіях як ресурс й вже почали видавати повістки новим власникам російського паспорта. Все що треба окупантам для мобілізації українців на тимчасово окупованих територіях – це російський паспорт, який вони видають, в тому числі й примусово. Так, в Мелітополі повістки до ворожої армії вже почали видавати власникам червоної макулатури", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що російське військове керівництво кидає примусово мобілізованих українців на передову без підготовки.

"Раніше активну мобілізацію до лав ворожої армії почали проводити на Сході країни. Зазвичай українців кидають на передову без належної амуніції та підготовки, адже росіянам вигідна їх смерть. Бо смерть українця від українця розриває ментальні зв’язки між регіонами", - пише Центр нацспротиву.

Центр нацспротиву закликає мешканців окупованих територій бойкотувати паспортизацію ворога й евакуюватися на період операції ЗСУ зі звільнення регіону.

У ніч на 2 вересня ЗСУ в тимчасово окупованому Мелітополі влучили по двох локаціях російських окупантів, одна з них детонувала ще декілька годин.

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