В окупованому Мелітополі залишилось до 60 тисяч місцевого населення, - міський голова
В тимчасово окупованому Мелітополі залишилося 50-60 тисяч місцевого населення
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в телеграм.
"Більше половини жителів Мелітополя евакуювались на підконтрольну Україні територію або за кордон. У місті залишилось до 60 тис. мелітопольців. Натомість місто і район масово заселили окупанти з РФії - росіяни, чеченці, осетини тощо", - написав він.
За його словами, на сході від Мелітополя - на Херсонському напрямку - окупанти виселяють людей з будинків і будують оборонні укріплення.
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