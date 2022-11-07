В окупованому Мелітополі залишилось до 60 тисяч місцевого населення, - міський голова

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в телеграм.

"Більше половини жителів Мелітополя евакуювались на підконтрольну Україні територію або за кордон. У місті залишилось до 60 тис. мелітопольців. Натомість місто і район масово заселили окупанти з РФії - росіяни, чеченці, осетини тощо", - написав він.

За його словами, на сході від Мелітополя - на Херсонському напрямку - окупанти виселяють людей з будинків і будують оборонні укріплення.

25 жовтня в Мелітополі прогримів вибух у будівлі, що належить Євгену Балицькому. Іван Федоров назвав подію результатом боротьби гауляйтерів за владу в місті

2 листопада мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що олігархи й гауляйтери РФ використовують Мелітополь як адміністативний та логістичний центр і борються за дві сфери впливу в місті

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb