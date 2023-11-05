В окупованому Сєдово є приліт по складах з боєкомплектом та вертольотах

Про це пишуть журналісти Денис Казанський, Андрій Цаплієнко та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Сєдово. Новоазовський район. Майже все село було перетворено на склад БК та стоянку військових автівок. Було перетворено. Вже", - написав Андрющенко.

Зазначається, що звуки детонації чутно в тимчасово окупованому Маріуполі та області.

Журналісти припускають, що горять вертольоти та техніка ворога, які потрапили під удар.