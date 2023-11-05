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Війна з Росією: хроніка
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В окупованому Сєдово є приліт по складах з боєкомплектом та вертольотах

5 листопада, 2023 неділя
21:01
Війна з Росією війна з Росією, вибух

Увечері неділі, 5 листопада, у тимчасово окупованому Сєдово Донецької області стався приліт по складах з боєкомплектом та вертольотах ворога

Про це пишуть журналісти Денис Казанський, Андрій Цаплієнко та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Сєдово. Новоазовський район. Майже все село було перетворено на склад БК та стоянку військових автівок. Було перетворено. Вже", - написав Андрющенко.

Зазначається, що звуки детонації чутно в тимчасово окупованому Маріуполі та області. 

Журналісти припускають, що горять вертольоти та техніка ворога, які потрапили під удар.

  • Вдень у суботу, 4 листопада, в тимчасово окупованому місті Керч у Криму було чутно звуки вибухів. В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ та Повітряних силах підтвердили успішні удари по суднобудівному заводу "Залив". 
Маріуполь
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
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