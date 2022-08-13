В Олександрії демонтували погруддя Максима Горького

Про це у суботу, 13 серпня, повідомив міський голова Олександрії Сергій Кузьменко

"Сьогодні на території ЗНЗ №2 комунальні служби демонтували погруддя Максима Горького", - сказав він.

За даними Суспільного, пам'ятник зберігатимуть на території підприємства до відповідного рішення міської влади.

1 серпня Зеленський відповів на петицію про заміну пам'ятника Катерині II в Одесі. Президент скерував це питання на розгляд місцевих депутатів.

4 серпня прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас сказала, що уряд погодився прибрати радянські пам'ятники. Термін виконання рішення залежатиме від логістики.

8 серпня влада Гельсінкі демонтувала пам'ятник "Мир у всьому світі", який подарував СРСР.

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