В Олександрії демонтували погруддя Максима Горького
У місті Олександрія Кіровоградської області демонтували погруддя російського, пізніше радянського, письменника Максима Горького
Про це у суботу, 13 серпня, повідомив міський голова Олександрії Сергій Кузьменко
"Сьогодні на території ЗНЗ №2 комунальні служби демонтували погруддя Максима Горького", - сказав він.
За даними Суспільного, пам'ятник зберігатимуть на території підприємства до відповідного рішення міської влади.
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