В ООН назвали умову для запобігання ядерній катастрофі на ЗАЕС

Про це у вівторок, 6 вересня, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час засідання Ради безпеки ООН.

Будь-які ушкодження, навмисні або випадкові, завдані найбільшій АЕС в Європі, або ушкодження будь-якому іншому ядерному об'єкту в Україні можуть спричинити ядерну катастрофу, яка вплине на прилеглий регіон і вийде за його межі, — вважає Гутерреш.

Генсек ООН закликав вжити всіляких кроків, щоб уникнути цього сценарію.

"Перший крок: російські та українські сили повинні зобов'язатися не вести жодних військових дій у напрямку цього об'єкта або з нього. Запорізька АЕС не повинна бути ні об'єктом, ні платформою для проведення військових операцій", - сказав він.

Другим кроком Гутерреш назвав угоду про демілітаризований периметр навколо станції. Зокрема він передбачає зобов'язання російських сил вивести військовослужбовців та техніку з периметра, а також зобов'язання українських сил не висуватися на цей периметр.

Гендиректор МАГАТЕ запропонував ООН розв'язання проблеми ЗАЕС.

6 вересня МАГАТЕ опублікувала звіт за підсумками місії на ЗАЕС.

На ЗАЕС залишилося двоє постійних представників МАГАТЕ, решта інспекторів покинула станцію.