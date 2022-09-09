В ООН Норвегія закликала світ допомагати у відбудові Україні після війни
Представниця ООН наголосила, що міжнародна спільнота має усіляко допомагати Україні у повоєнній відбудові, аби мільйони біженців могли повернутися додому
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на постійну представницю Норвегії при цій організації Мону Юль.
"Розв'язана Росією війна руйнує оселі, школи та лікарні. Нам важливо підтримати зусилля України з відбудови, аби мільйони вимушених переселенців одного дня могли повернутися до своїх домівок", - наголосила Юль.
Представниця ООН наголосила, що до роботи мають залучитися гуманітарні інституції та організації з розвитку. Також дипломатку турбують створення фільтраційних таборів на тимчасово захоплених територіях України армією РФ.
"Гуманітарні організації повинні отримати безперешкодний доступ до усіх місць утримання відповідно до міжнародного гуманітарного права", - сказала представниця Норвегії.
- Станом на 25 серпня було відомо, що на тлі російського скорочення поставки газу в країни ЄС заради політичного тиску, Норвегія змогла стати головним постачальником газу в Європі, відібравши цю роль у Росії.
- 26 серпня в Норвегії набув чинності пакет санкцій проти РФ, який Європейський Союз затвердив 21 липня.
- Норвезький уряд пропонує виділити 2 мільярди норвезьких крон ($200 млн) для того, щоб допомоги Україні у забезпеченні себе газом до зимового періоду.
- Норвегія передасть Україні приблизно 160 ракет Hellfire, пускові майданчики та блоки наведення. А також прилади нічного бачення для ЗСУ.
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