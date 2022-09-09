Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на постійну представницю Норвегії при цій організації Мону Юль.

"Розв'язана Росією війна руйнує оселі, школи та лікарні. Нам важливо підтримати зусилля України з відбудови, аби мільйони вимушених переселенців одного дня могли повернутися до своїх домівок", - наголосила Юль.

Представниця ООН наголосила, що до роботи мають залучитися гуманітарні інституції та організації з розвитку. Також дипломатку турбують створення фільтраційних таборів на тимчасово захоплених територіях України армією РФ.

"Гуманітарні організації повинні отримати безперешкодний доступ до усіх місць утримання відповідно до міжнародного гуманітарного права", - сказала представниця Норвегії.

Станом на 25 серпня було відомо, що на тлі російського скорочення поставки газу в країни ЄС заради політичного тиску, Норвегія змогла стати головним постачальником газу в Європі, відібравши цю роль у Росії.

26 серпня в Норвегії набув чинності пакет санкцій проти РФ, який Європейський Союз затвердив 21 липня.

Норвезький уряд пропонує виділити 2 мільярди норвезьких крон ($200 млн) для того, щоб допомоги Україні у забезпеченні себе газом до зимового періоду.

Норвегія передасть Україні приблизно 160 ракет Hellfire, пускові майданчики та блоки наведення. А також прилади нічного бачення для ЗСУ.