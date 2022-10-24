В ООН прокоментували заклик російського пропагандиста Красовського вбивати українських дітей
В Організації Об'єднаних Націй прокоментували заклик пропагандиста РФ Красовського вбивати українських дітей
Про це інформує Укрінформ з посиланням на речника Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Стефана Дюжарріка.
В ООН хотіли б бачити інший показ світу, а не такий, як подає телеканал RT.
На запитання, якою має бути реакція керівництва ООН на заклики російського пропагандиста Антона Красовського на телеканалі RT вбивати українських дітей, Дюжаррік відповів: "Це не те відображення світу, яке б ми хотіли бачити".
- 7 вересня в Брюсселі відбулася презентація першого детального дослідження про зловмисний вплив, який поширює російський пропагандистський канал Russia Today.
- Голова МЗС Дмитро Кулеба вимагає заборонити канал Russia Today у світі через заклики пропагандиста РФ Антона Красовського "топити українських дітей".
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