В ООН заявили про 142 підтверджені випадки страт Росією мирних українців від 24 лютого 2022-го
У вівторок, 19 грудня, Верховний комісар ООН з прав людини Волкер Турк заявив, що Росія не вжила адекватних заходів для захисту цивільного населення в Україні та що є ознаки того, що російські війська скоїли воєнні злочини
Про це повідомляє Reuters.
Верховний комісар ООН з прав людини Турк заявив, що моніторинг його офісу вказує на "грубі порушення міжнародного права в галузі прав людини, серйозні порушення міжнародного гуманітарного права і воєнні злочини, в першу чергу з боку сил Російської Федерації".
Ці порушення, як заявив Тюрк на засіданні Ради з прав людини в Женеві, включають 142 випадки страт без суду і слідства цивільних осіб з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року, а також насильницькі зникнення, тортури та жорстоке поводження з ув'язненими, в тому числі сексуальне насильство.
Росія рішуче заперечує вчинення звірств і нападів на цивільне населення в Україні.
"Російська Федерація не вживає адекватних заходів для захисту цивільного населення та захисту цивільних об'єктів від наслідків своїх нападів", - заявив Тюрк.
Він наголосив, що збройні сили обох країн, але особливо Росії, повинні дотримуватися міжнародного права в галузі прав людини та гуманітарного права.
"Вони повинні припинити використання вибухової зброї з великим радіусом ураження в населених районах і ретельно наносити на карту розташування мін", - підсумував він.
- 17 грудня перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що Україна упустила можливість укласти вигідну мирну угоду.
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