Представник РФ в ООН заявив, що Україна втратила шанс на вигідну "мирну угоду"
Перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що Україна упустила можливість укласти вигідну мирну угоду
Про це з посиланням на заяву Полянського пише російське державне пропагандистське ЗМІ ТАСС.
Представник країни-терориста просуває наратив, що тепер будь-яка можлива угода відображатиме капітуляцію України.
"Щодо мирної угоди, то вже загальновідомо, що вона була парафована перемовниками Зеленського, а її копію показав сам президент Путін. І ця історія, а також пряма роль Великобританії та США у тому, щоб переконати Зеленського відкинути, була підтверджена багатьма свідками. Україна Зеленського втратила свої шанси на вигідний результат, будь-яка можлива угода тепер відображатиме її капітуляцію", - написав перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський.
- У мережі просувають фейкову новину, що навесні 2024 року Україна нібито шукатиме миру з Росією.
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