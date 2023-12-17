Представник РФ в ООН заявив, що Україна втратила шанс на вигідну "мирну угоду"

Про це з посиланням на заяву Полянського пише російське державне пропагандистське ЗМІ ТАСС.

Представник країни-терориста просуває наратив, що тепер будь-яка можлива угода відображатиме капітуляцію України.

"Щодо мирної угоди, то вже загальновідомо, що вона була парафована перемовниками Зеленського, а її копію показав сам президент Путін. І ця історія, а також пряма роль Великобританії та США у тому, щоб переконати Зеленського відкинути, була підтверджена багатьма свідками. Україна Зеленського втратила свої шанси на вигідний результат, будь-яка можлива угода тепер відображатиме її капітуляцію", - написав перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський.