В ОП очікують на розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна щодо війни в Україні
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна розраховує на те, що Китай відіграє роль у завершенні війни з РФ
Про це він написав у Twitter.
"Провідні країни Заходу та Сходу мають домовитися щодо питання стримування Росії. Китай є одним із наймогутніших світових лідерів. І Київ сподівається, що Пекін відіграє вагому роль у завершенні цієї війни. Ми очікуємо на розмову Володимира Зеленського й Сі Цзіньпіна", - зазначив Єрмак.
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