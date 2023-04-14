В ОП заявили про виявлення в російській зброї електронних компонентів із Китаю
У російській зброї, знайденій на полі бою, виявляють дедалі більше компонентів із Китаю. Уся західна електроніка недоступна окупантам через санкції
Про це заявив радник глави Офісу президента Владислав Власюк, передає Reuters.
"У зброї, знайденій на полі бою, ми продовжуємо знаходити різну електроніку. Тенденція така, що зараз менше компонентів західного виробництва, але більше – не важко здогадатися, в якій країні вироблених компонентів. Звичайно, Китай", - сказав він.
У розвідданих, зібраних українськими експертами з поля бою і переданих Reuters, ідеться про те, що в навігаційній системі розвідувальних безпілотників "Орлан", у яких раніше використовували швейцарську систему, було виявлено компоненти китайського виробництва.
Експерти також повідомили про виявлення китайських деталей у системі управління вогнем у російських танках, де раніше були компоненти з Франції.
"Ми фіксуємо багато різних речей китайського виробництва", - сказав Власюк.
- 14 квітня Китай заявив, що не експортує зброю сторонам війни в Україні.
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