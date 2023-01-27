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Війна з Росією: хроніка
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В ОПУ назвали кількість необхідних Україні танків 

27 січня, 2023 п'ятниця
09:19
війна з Росією Михайло Подоляк

Наразі Україні необхідно 350–400 танків для формування конкретних танково-штурмових бригад

Про це заявив радника керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

"Перелом остаточно стався. Ще є відгомін про ескалацію, але вже всі зрозуміли, що ніякої ескалації не буде, що вона вже є в повному обсязі. Вже є велика війна і треба все давати Україні, тут і зараз. Ми закінчимо цю еру сумнівів, що треба передати певні види зброї Україні", - зауважив він.

За його словами, нарешті прийшло розуміння, що кожен етап війни – це конкретна математична формула, і що потрібно для ефективної протидії на цьому етапі. 

"Це чиста математика. І сьогодні всі це вже розуміють, що потрібно передавати і не варто звертати увагу на російські наративи. Її практично припинили боятися", - сказав Подоляк.

Танки – це пряма заявка, що ера страху перед ескалацією закінчилась, наголошує радник керівника Офісу президента. 

"Тепер буде ера насичення України всім необхідним, щоб дійти до фіналу в тій війні. Адже, наприклад, щодо ядерної зброї ядерний клуб чітко зафіксував, включно з Китаєм та Індією, що Росії, м'яко кажучи, не буде дозволено використовувати цей вид зброї. Бо це означає обнулити цивілізацію в цілому, включно з Китаєм та Індією", - каже він.

Подоляк зауважив, що Україна на будь-якому етапі війни матиме необхідні інструменти, а єдина проблема сьогодні, про яку ми можемо говорити, – це логістика постачань та логістика навчання: "Ми маємо організувати цей процес конвеєрно і максимально пришвидшити. І здивувати ще раз наших партнерів, що ми можемо це суттєво прискорити".

Представник ОПУ назвав необхідну кількість танків на цьому етапі.

"Не бачу сенсу нам це обговорювати як конкретну цифру сьогодні. Адже зараз уже йдуть інтенсивні переговори на рівні виконавців: скільки на якому етапі нам чого потрібно. Офіційно публічно заявлено про 100–120 танків, але нам зараз необхідно 350–400 для формування конкретних танково-штурмових бригад, я думаю, що ми на цю цифру і вийдемо. Питання зараз лише в часі", - наголосив він.

Подоляк додав, що влада хоче зробити усе так, аби отримати їх якомога швидше: "Тому що є певні потреби, наприклад, на кінець зими чи скоріше на середину весни, враховуючи погодні умови, потрібно, щоб у нас вже були конкретні підготовлені танкові бригади".

  • 25 січня стало відомо, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів.
  • Того ж дня Джо Байден офіційного анонсував постачання 31 танка американського виробництва M1 Abrams, а також іншого обладнання в Україну. Також Байден повідомив, що США разом із союзниками нададуть Україні 3 тис. артилерійських систем, боєприпаси й системи ППО, а 300 одиниць бронетехніки вже прямують до України.
  • 26 січня міністерка оборони Канади Аніта Ананд заявила, що її країна передасть Україні чотири танки Leopard 2.

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Україна
Військові новини
Михайло Подоляк
зброя для України
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