В Оріхові на Запоріжжі залишається близько тисячі людей, вони живуть у підвалах, електрики та газу немає півтора року, - начальник МВА

Про це він розповів в етері Еспресо.

"По Оріхову ворог б'є кожного дня. На даний час менше стало прилітати КАБів, більше страждають прифронтові села, Новоданилівка та Новоандріївка. Постійно веде обстріли ворожа артилерія, люди в Оріхові живуть у підвалах. Вже півтора року в місті немає електрики та газу, завозимо через волонтерів генератори та роздаємо людям лампи на сонячних батареях. Ситуація в Оріхові дуже напружена", - розказав начальник Оріхівської міської військової адміністрації.

За його словами, в Оріхові практично немає такої будівлі, яка б не була пошкоджена. Якщо у будинку трохи побитий дах, то це вважається в місті, що нема руйнувань. Більшість будівель зруйнована, залишилося близько 10% багатоповерхівок, по яких не було прямих влучань.

"Люди будуть зимувати в підвалах. Будемо їх забезпечувати вугіллям, по 2 т на домогосподарство. На території міста працює чотири свердловини, вода доставляється місцевим мешканцям кожного дня. На сьогодні в Оріхові залишається приблизно до тисячі людей, вони не хочуть залишати свої будинки. Ми допомогли евакуюватися тим, хто хотів виїхати з міста. Але люди чекають на повернення у свої зруйновані будинки, головне – додому", - зауважив Микола Вініченко.

1 листопада ворог завдав удару по одному з сіл Комишуваської об'єднаної територіальної громади в Запорізькій області з реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого загинув чоловік

4 листопада російські війська здійснили ракетну атаку по селищу Зарічне Запорізької області, унаслідок чого поранення отримали 9 людей



