В Оріхові на Запоріжжі залишається близько тисячі людей, вони живуть у підвалах, електрики та газу немає півтора року, - начальник МВА
Микола Вініченко, начальник Оріхівської міської військової адміністрації, зазначив, що більшість будівель у місті зруйнована, залишилося близько 10% багатоповерхівок, по яких не було прямих влучань
Про це він розповів в етері Еспресо.
"По Оріхову ворог б'є кожного дня. На даний час менше стало прилітати КАБів, більше страждають прифронтові села, Новоданилівка та Новоандріївка. Постійно веде обстріли ворожа артилерія, люди в Оріхові живуть у підвалах. Вже півтора року в місті немає електрики та газу, завозимо через волонтерів генератори та роздаємо людям лампи на сонячних батареях. Ситуація в Оріхові дуже напружена", - розказав начальник Оріхівської міської військової адміністрації.
За його словами, в Оріхові практично немає такої будівлі, яка б не була пошкоджена. Якщо у будинку трохи побитий дах, то це вважається в місті, що нема руйнувань. Більшість будівель зруйнована, залишилося близько 10% багатоповерхівок, по яких не було прямих влучань.
"Люди будуть зимувати в підвалах. Будемо їх забезпечувати вугіллям, по 2 т на домогосподарство. На території міста працює чотири свердловини, вода доставляється місцевим мешканцям кожного дня. На сьогодні в Оріхові залишається приблизно до тисячі людей, вони не хочуть залишати свої будинки. Ми допомогли евакуюватися тим, хто хотів виїхати з міста. Але люди чекають на повернення у свої зруйновані будинки, головне – додому", - зауважив Микола Вініченко.
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