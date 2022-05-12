Про це повідомила Оріхівська міськрада.

"З метою запобігання небезпечних ситуацій на території Оріхівської міської ради з 18:00 13 травня 2022 року (п’ятниця) до 6:00 16 травня 2022 року (понеділок) запроваджено комендантську годину", - ідеться в заяві.

У цей час заборонено перебувати у громадських місцях без спецперепусток і пересуватися транспортом. На вулицю можна виходити тільки до укриттів під час повітряної тривоги.

Росія всю добу 10 травня обстрілювала цивільну інфраструктуру міста Оріхів на Запоріжжі, унаслідок чого є загиблі та травмовані.

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