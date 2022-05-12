В Оріхові на Запоріжжі запровадили посилену комендантську годину
З 18:00 13 травня до 6:00 16 травня в Оріхові на Запоріжжі триватиме посилена комендантська година
Про це повідомила Оріхівська міськрада.
"З метою запобігання небезпечних ситуацій на території Оріхівської міської ради з 18:00 13 травня 2022 року (п’ятниця) до 6:00 16 травня 2022 року (понеділок) запроваджено комендантську годину", - ідеться в заяві.
У цей час заборонено перебувати у громадських місцях без спецперепусток і пересуватися транспортом. На вулицю можна виходити тільки до укриттів під час повітряної тривоги.
- Росія всю добу 10 травня обстрілювала цивільну інфраструктуру міста Оріхів на Запоріжжі, унаслідок чого є загиблі та травмовані.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 33Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе