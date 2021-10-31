В Полтаві жителі 109-го мікрорайону перекрили автошлях. Вимагають включити опалення

Вони перекрили дорогу поблизу зупинки "Інститут зв’язку", інформує Еспресо.TV.



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"Понад пів сотні жителів 109-го мікрорайону Полтави влаштували пікет через відсутність опалення у їхніх будинках, розповів співорганізатор акції Валерій Горобець. Вони від 12.00 перекрили дорогу поблизу зупинки громадського транспорту "Інститут зв'язку", - повідомляє Суспільне. Полтава.





Завтра люди планують мітингувати під Полтавською міською радою.



Довідка



Мешканці 109-го мікрорайону Полтави на кінець жовтня досі лишаються без опалення. Люди вже доведені до відчаю, адже попри всі обіцянки розпочати опалювальний сезон, вони продовжують мерзнути у квартирах.





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