В Полтаві жителі 109-го мікрорайону перекрили автошлях. Вимагають включити опалення
Жителі 109-го мікрорайону Полтави сьогодні, 31 жовтня 2021 року, влаштували пікет
Вони перекрили дорогу поблизу зупинки "Інститут зв’язку", інформує Еспресо.TV.
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"Понад пів сотні жителів 109-го мікрорайону Полтави влаштували пікет через відсутність опалення у їхніх будинках, розповів співорганізатор акції Валерій Горобець. Вони від 12.00 перекрили дорогу поблизу зупинки громадського транспорту "Інститут зв'язку", - повідомляє Суспільне. Полтава.
Завтра люди планують мітингувати під Полтавською міською радою.
Довідка
Мешканці 109-го мікрорайону Полтави на кінець жовтня досі лишаються без опалення. Люди вже доведені до відчаю, адже попри всі обіцянки розпочати опалювальний сезон, вони продовжують мерзнути у квартирах.
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