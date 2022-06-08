В Раду можуть подати ще декілька законопроектів про скасування пільг на імпорт авто, - нардеп
Народні депутати готуються запропонувати збереження пільги на ввезення дешевих автомобілів з Європи
Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань фіннасів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграм.
Він зазначив, що на противагу урядовому законопреокту 7418 про повне скасування пільг на імпортні товари, в тому числі авто з Європи, депутати зареєстрували альтернативний, який пропонує залишити пільги на ввезення авто для учасників бойових дій.
"За моєю інформацією, ще щонайменше два законопроекти альтернативних готуються", - зазначив Железняк.
Зокрема, один з них пропонуватиме зберегти пільгове розмитнення автомобілів (без ПДВ та акцизу) для дешевих автівок, зазначив народний депутат.
Він пояснив, що наявність одного або кількох альтернативних законопроектів у парламенті свідчить про розбіжності в думках і може ускладнити і загальмувати прийняття таких змін.
- Нагадаємо, темпи завезення авто з-за кордону в червні почали спадати.
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