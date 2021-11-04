В рамках аварійної допомоги Україна купувала електроенергію у Білорусі втричі, вчетверо дорожче, — Марунич
Україна заплатила втричі або вчетверо дорожче за імпортовану з Білорусі електроенергію в рамках аварійної допомоги
Таку думку озвучив Дмитро Марунич, співголова Фонду енергетичних стратегій, в ефірі програми "Про гроші" з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".
"Формально проблема виникла з причини аварійної зупинки двох блоків теплоелектростанцій. Але всі, хто причетний до ситуації на ринку, добре розуміють, що початкова причина — це дефіцит вугілля. І вугілля вже не буде, скільки потрібно, щоб стабільно пройти опалювальний період. Той день, коли це можна було вирішити, вже сплив. Тому диспетчери були змушені звернутися по аварійну допомогу від Білорусі", — сказав Марунич.
Він прогнозує, що заборгованість компанії "Укренерго" поб’є всі рекорди за підсумками поточного року.
"Так вони ще й купують втричі, вчетверо дорожче електричну енергію Білорусі в рамках цієї аварійної допомоги замість того, щоб своєчасно було погоджено імпорт електроенергії. Бо все одно ж платимо, платимо набагато більше", — критикує експерт.
- Україна 2 листопада активувала аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі. Орієнтовний обсяг аварійної допомоги складає близько 3 500 МВт/год, повідомили в "Укренерго".
- Активували також аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини Орієнтовний обсяг аварійної допомоги склав близько 800 МВт/год.
- Причина необхідності звернення по аварійну допомогу — низка аварій на електростанціях ДТЕК Ахметова. "Укренерго" звернеться до Державної інспекції енергетичного нагляду України щодо необхідності проведення відповідних перевірок.
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