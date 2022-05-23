Військовий експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Усі Європейські країни, представники ООН, почали говорити про харчову кризу й це пов’язано з наслідками дій РФ щодо блокування наших портів. З точки зору військового сегмента, отримання компонентів, які можуть зняти блокаду, то сьогодні в Рамштайні має розпочатися зустріч міністрів оборони країн НАТО, США, Британії, де буде оголошено про хід бойових дій з української сторони.Також буде розказано про потребу озброєння, аби задовольнити першочергові й середньострокові потреби", - пояснив Згурець.



Також військовий експерт додав, що отримання протикорабельних ракет стоїть у переліку питань.



"Американська сторона раніше говорила про те, що існують перемовини щодо двох типів ракет - норвезькі або американські. Я вважаю, що ці рішення будуть ухвалені дещо пізніше. Зараз можливі інші варіанти деблокади, які обговорюються - це використання флотів НАТО, використання спеціальних конвоїв, які можуть захищати пересування наших кораблів у Чорному морі. Це потребує військово - політичних перемовин. Більш жорсткого й цілеспрямованого плану, аби не покладати розв'язання питання лише на протикорабельні ракети", - підсумував Згурець.