В Рамштайні розглянуть можливість залучити флоти НАТО для захисту кораблів у Чорному морі, - військовий експерт Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що якщо Росія створює проблеми та підстави для голоду по всьому світу та питання безпеки зачіпає компонент захисту шляхів для експортування зерна й харчів для всього світу - це може стати основою для більш концептуальних й жорстких підходів щодо розблокування наших портів
Військовий експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"Усі Європейські країни, представники ООН, почали говорити про харчову кризу й це пов’язано з наслідками дій РФ щодо блокування наших портів. З точки зору військового сегмента, отримання компонентів, які можуть зняти блокаду, то сьогодні в Рамштайні має розпочатися зустріч міністрів оборони країн НАТО, США, Британії, де буде оголошено про хід бойових дій з української сторони.Також буде розказано про потребу озброєння, аби задовольнити першочергові й середньострокові потреби", - пояснив Згурець.
Також військовий експерт додав, що отримання протикорабельних ракет стоїть у переліку питань.
"Американська сторона раніше говорила про те, що існують перемовини щодо двох типів ракет - норвезькі або американські. Я вважаю, що ці рішення будуть ухвалені дещо пізніше. Зараз можливі інші варіанти деблокади, які обговорюються - це використання флотів НАТО, використання спеціальних конвоїв, які можуть захищати пересування наших кораблів у Чорному морі. Це потребує військово - політичних перемовин. Більш жорсткого й цілеспрямованого плану, аби не покладати розв'язання питання лише на протикорабельні ракети", - підсумував Згурець.
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