Про це він розповів в етері Еспресо.

"Росіяни розуміють, що після нашого виходу на панівні висоти, ми почали контролювати вхід та вихід у Бахмут, у тому числі і у Кліщіївку. Панівна висота, яку ми взяли, на північ контролює Бахмут, а на південь - Кліщіївку. Тобто ми взяли під контроль два населених пункти. Контроль на військовому сленгу це не те, що ми стоїмо у місті на кожному перехресті, а те, що ми можемо артилерією знищувати будь-яку ціль на відстані 25-30 км. Відповідно, по такому радіусу ми контролюємо входи та виходи у місто, також і сам Бахмут. Противник усвідомлює, що саме у такому режимі ми починаємо його там кошмарити, тому намагається нас вибити з цих висот", - розказав полковник запасу ЗСУ.

Роман Світан зауважив, що вже пішов незворотний процес, тому що наш вихід на висоти ускладнює противнику підхід до них.

"Я б сказав, що зараз дійсно український акцент в районі Бахмута. Ми починаємо рухатися у три сторони одночасно: від Бахмута на північ у район Берхівки й далі, на півдні – у бік Горлівки до Курдюмівки, також утримуємо висоту у Кліщіївці з прицілом руху на схід у бік Попасної. Такий цікавий тризуб вийшов, який утримує наші війська на висотах, відповідно, дає можливість контролювати Бахмут. Будемо знищувати військові об'єкти ворога в міру їхнього надходження у місто. Росіянам складно рухатися під контролем нашої артилерії", - пояснив Світан.