Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"На Бахмутському напрямку ситуація досить складна. Ворог намагається тиснути та чинить штурмові дії на наші позиції. Наший підрозділ знаходиться на південь від Бахмута. Також дуже складна ситуація в районі населеного пункту Кліщіївка. Біля Кліщіївки нашим підрозділам вдалось стримати навалу окупантів, проте наші військові відійшли на нові, краще підготовлені рубежі. Оскільки та кількість окупантів, які атакували наші позиції, не давала можливості організувати захист", - розповів Корсунов.

Офіцер батальйону ТрО наголосив, що українська артилерія активно працює по позиціях противника в районі Бахмута

"Наша артилерія постійно завдає по ворогу постійних ударів. Все це відбувається завдяки тому, що наші артилеристи отримали додаткові боєприпаси, які надають наші міжнародні партнери. Також наші війська дуже активно застосовують аеророзвідку для виявлення позицій противника", - додав він.

24 січня у Генштабі повідомили, що ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат, на Лиманському та Авдіївському напрямках усі атаки противника відбиті.

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