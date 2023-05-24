В РФ активіста із окупованого Криму засудили до 18 років колонії

Про це повідомляє Кримська солідарність.

У грудні 2019 року цей самий суд засудив до 17 років у колонії суворого режиму його рідного брата - Енвера Сейтосманова.

"Ернеса Сейтосманова російський суд засудив до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму: перші чотири з них він проведе у в'язниці в найважчих умовах, потім Сейтосманова відправлять у виправну колонію", - ідеться у повідомленні.

Після звільнення суд призначив йому півтора року обмежувальних заходів. Обмеження полягають у необхідності відмічатися у ФСВП два рази на місяць, не залишати житло з 22.00 до 6.00, не змінювати місце проживання і роботу без повідомлення ФСВП, не відвідувати публічні заходи.

"Тероризм - це особливо тяжка стаття. В ісламі це є злочином, категорично засуджується. Я як мусульманин категорично проти тероризму, а статтю, яку мені інкримінують, вважаю наклепом", - заявив Ернес Сейтосманов у суді, виступаючи з останнім словом.

37-річний політв'язень наголосив, що суттю тероризму є залякування, а він нікого не залякував і жодної шкоди суспільству не приніс - навпаки, влада залякувала його та інших кримчан

Захист має намір оскаржити вирок в апеляційній та касаційній інстанціях.