В РФ активіста із окупованого Криму засудили до 18 років колонії
Суд у Ростові-на-Дону засудив кримськотатарського активіста Ернеса Сейтосманова до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за організацію діяльності ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір, яка заборонена в Росії
Про це повідомляє Кримська солідарність.
У грудні 2019 року цей самий суд засудив до 17 років у колонії суворого режиму його рідного брата - Енвера Сейтосманова.
"Ернеса Сейтосманова російський суд засудив до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму: перші чотири з них він проведе у в'язниці в найважчих умовах, потім Сейтосманова відправлять у виправну колонію", - ідеться у повідомленні.
Після звільнення суд призначив йому півтора року обмежувальних заходів. Обмеження полягають у необхідності відмічатися у ФСВП два рази на місяць, не залишати житло з 22.00 до 6.00, не змінювати місце проживання і роботу без повідомлення ФСВП, не відвідувати публічні заходи.
"Тероризм - це особливо тяжка стаття. В ісламі це є злочином, категорично засуджується. Я як мусульманин категорично проти тероризму, а статтю, яку мені інкримінують, вважаю наклепом", - заявив Ернес Сейтосманов у суді, виступаючи з останнім словом.
37-річний політв'язень наголосив, що суттю тероризму є залякування, а він нікого не залякував і жодної шкоди суспільству не приніс - навпаки, влада залякувала його та інших кримчан
Захист має намір оскаржити вирок в апеляційній та касаційній інстанціях.
- Суд у Тулі засудив громадянина України Андрія Петкевича до 16 років колонії суворого режиму за звинуваченням у шпигунстві. За версією ФСБ, засуджений намагався завербувати для роботи на українські спецслужби співробітників російських оборонних підприємств.
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