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В РФ оголосили в розшук генерала Залужного

30 травня, 2023 вiвторок
16:31
Війна з Росією Валерій Залужний

Росія оголосила у розшук головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Дані про це виявили в базі розшуку МВС

Про це інформують російські ЗМІ.

В базі розшуку російського МВС з'явилося ім'я головнокомандувача Валерія Залужного. Слідчий комітет у травні звітував, що заочно звинуватив Залужного та інших українських воєначальників через так званий "обстріл мирного населення та цивільних об'єктів Донбасу" (стаття 356 КК).

ЗМІ зазначають, що тоді ж російські провладні видання та телеграм-канали стали без вказівки джерел писати про те, що Залужний пропустив публічний захід, бо загинув під час ракетного удару Росії під Херсоном. Пізніше версія змінилася: джерело РІА "Новини" стверджувало, що голова українського Генштабу отримав "травму голови", через яку більше "не зможе виконувати свою роботу", та переніс операцію.

  • 20 травня Росія запустила дезінформацію про нібито зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Також окупанти казали, буцімто Залужний дістав поранення й переніс трепанацію черепа. У Міністерстві оборони спростували фейки.
  • 25 травня Анатолій Штефан (Штірліц) показав відео із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
  • У п'ятницю, 26 травня, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) показав відео із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. 
Росія
Валерій Залужний
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