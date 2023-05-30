В РФ оголосили в розшук генерала Залужного

Про це інформують російські ЗМІ.

В базі розшуку російського МВС з'явилося ім'я головнокомандувача Валерія Залужного. Слідчий комітет у травні звітував, що заочно звинуватив Залужного та інших українських воєначальників через так званий "обстріл мирного населення та цивільних об'єктів Донбасу" (стаття 356 КК).

ЗМІ зазначають, що тоді ж російські провладні видання та телеграм-канали стали без вказівки джерел писати про те, що Залужний пропустив публічний захід, бо загинув під час ракетного удару Росії під Херсоном. Пізніше версія змінилася: джерело РІА "Новини" стверджувало, що голова українського Генштабу отримав "травму голови", через яку більше "не зможе виконувати свою роботу", та переніс операцію.