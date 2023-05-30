В РФ оголосили в розшук генерала Залужного
Росія оголосила у розшук головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Дані про це виявили в базі розшуку МВС
Про це інформують російські ЗМІ.
В базі розшуку російського МВС з'явилося ім'я головнокомандувача Валерія Залужного. Слідчий комітет у травні звітував, що заочно звинуватив Залужного та інших українських воєначальників через так званий "обстріл мирного населення та цивільних об'єктів Донбасу" (стаття 356 КК).
ЗМІ зазначають, що тоді ж російські провладні видання та телеграм-канали стали без вказівки джерел писати про те, що Залужний пропустив публічний захід, бо загинув під час ракетного удару Росії під Херсоном. Пізніше версія змінилася: джерело РІА "Новини" стверджувало, що голова українського Генштабу отримав "травму голови", через яку більше "не зможе виконувати свою роботу", та переніс операцію.
- 20 травня Росія запустила дезінформацію про нібито зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Також окупанти казали, буцімто Залужний дістав поранення й переніс трепанацію черепа. У Міністерстві оборони спростували фейки.
- 25 травня Анатолій Штефан (Штірліц) показав відео із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
- У п'ятницю, 26 травня, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) показав відео із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
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