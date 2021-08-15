В РФ повернуть радянське регулювання цін на харчі
Російська влада готує пакет відчайдушних заходів, покликаний напередодні осінніх виборів до Думи загальмувати рекордну за останні 6 років інфляцію
Як зазначає Finanz.ru, для Кремля подібне є небезпечним, адже "виводить громадян з гіпнозу "стабільності", розповідає Еспресо.TV.
Підготовкою до обмежень займається Федеральна антимонопольна служба (ФАС), представники якої провели рейди продуктовими відділами найбільших російських торговельних мереж.
Також у них, за даними Forbes.ru, відбулася нарада з рітейлерами. Як наслідок, останнім було запропоновано "скорегувати націнку" добровільно. Сама ж нарада мала "морально-політичний характер".
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З понеділка, 16 серпня 2021 року, рітейлери повинні представити перелік товарів і методику коригування націнок.
Бізнес такі нововедення, своєю чергою, вважає неприпустими.
"Регулювання ціноутворення - це для торгівлі загалом згубна історія, оскільки коли ти фіксуєш мінімальні націнки на будь-яку продукцію, то її потрібно компенсувати в чомусь іншому", - кажуть рітейлери.
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