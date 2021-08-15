В РФ повернуть радянське регулювання цін на харчі

Як зазначає Finanz.ru, для Кремля подібне є небезпечним, адже "виводить громадян з гіпнозу "стабільності", розповідає Еспресо.TV.



Підготовкою до обмежень займається Федеральна антимонопольна служба (ФАС), представники якої провели рейди продуктовими відділами найбільших російських торговельних мереж.



Також у них, за даними Forbes.ru, відбулася нарада з рітейлерами. Як наслідок, останнім було запропоновано "скорегувати націнку" добровільно. Сама ж нарада мала "морально-політичний характер".



Читайте також: Володимир Огризко: Десь до 2040 року Росія почне розвалюватися



З понеділка, 16 серпня 2021 року, рітейлери повинні представити перелік товарів і методику коригування націнок.



Бізнес такі нововедення, своєю чергою, вважає неприпустими.



"Регулювання ціноутворення - це для торгівлі загалом згубна історія, оскільки коли ти фіксуєш мінімальні націнки на будь-яку продукцію, то її потрібно компенсувати в чомусь іншому", - кажуть рітейлери.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb