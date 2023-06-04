В Росії немає ресурсів для захисту Бєлгородської області, - військовий експерт Defense Express Киричевський
Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що в росіян немає ресурсів, які б можна було перекинути для захисту Бєлгородської області
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Особового складу для поточного виконання задач війни в Україні в росіян немає. Тому, на щастя, історія з РДК у Бєлгородській області буде тільки розвиватись. Цілком ймовірно, що ця територія стане Бєлгородською Народною Республікою. Оскільки росіяни не можуть дати відсіч російській озброєній опозиції. Вони не можуть перекидати туди регулярні війська, бо їх немає. Бої в Бєлгородській області ведуть прикордонники ФСБ РФ. Поліція звідти просто тікає. І застосовують вони важку артилерію по Шебекіно, адже в них немає виходу", - пояснив Киричеський.
Експерт наголосив, що РФ не має ресурсів для захисту Бєлгородської області.
"Я припускаю, що якби була можливість масштабувати війська, які діють у Бєлгородській області, то вже можна було б говорити про захоплення Бєлгорода. В росіян немає ресурсів, особливо особового складу, які б можна було перекинути для захисту Бєлгородської області. Інакше вони б вже почали стягувати війська на цю територію", - додав він.
- 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус (РДК) повідомили про звільнення населених пунктів Козинка та Гора-Подол Бєлгородської області РФ та входження їхніх передових загонів до міста Грайворона.
- 2 червня РДК і легіон "Свобода Росії" розпочали другий на Бєлгородщину. Цього разу російські партизани зосередилися на місті Шебекіно.
- Учора, 3 червня, "легіонери" звинуватили путінські війська у "хаотичному обстрілі Бєлгородщини" й запропонували жителям області евакуацію вглиб України.
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