Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Особового складу для поточного виконання задач війни в Україні в росіян немає. Тому, на щастя, історія з РДК у Бєлгородській області буде тільки розвиватись. Цілком ймовірно, що ця територія стане Бєлгородською Народною Республікою. Оскільки росіяни не можуть дати відсіч російській озброєній опозиції. Вони не можуть перекидати туди регулярні війська, бо їх немає. Бої в Бєлгородській області ведуть прикордонники ФСБ РФ. Поліція звідти просто тікає. І застосовують вони важку артилерію по Шебекіно, адже в них немає виходу", - пояснив Киричеський.

Експерт наголосив, що РФ не має ресурсів для захисту Бєлгородської області.

"Я припускаю, що якби була можливість масштабувати війська, які діють у Бєлгородській області, то вже можна було б говорити про захоплення Бєлгорода. В росіян немає ресурсів, особливо особового складу, які б можна було перекинути для захисту Бєлгородської області. Інакше вони б вже почали стягувати війська на цю територію", - додав він.