Про це повідомляють російські ЗМІ.

У повідомленні йдеться, що мобілізований житель Якутії покинув воїнську частину в Бурятії, заявивши, що "ні в яку Україну не поїде і по українцях стріляти не буде".

Правозахисники зазначили, що після цього мобілізованому погрожували розправою та кримінальною відповідальністю, тож чоловік втік з воїнської частини через дірку в огорожі.

Генштаб повідомив, що на Запоріжжі свіжомобілізовані росіяни вишукують у населення харчі й можливість помитися.

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