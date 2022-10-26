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В Росії порушили першу кримінальну справу через відмову мобілізованого воювати з Україною

26 жовтня, 2022 середа
16:35
війна з Росією мобілізація рф

Мобілізований самовільно покинув воїнську частину, відмовившись воювати з українцями. Порушено кримінальну справу, йому загрожує до семи років позбавлення волі

Про це повідомляють російські ЗМІ.

У повідомленні йдеться, що мобілізований житель Якутії покинув воїнську частину в Бурятії, заявивши, що "ні в яку Україну не поїде і по українцях стріляти не буде". 

Правозахисники зазначили, що після цього мобілізованому погрожували розправою та кримінальною відповідальністю, тож чоловік втік з воїнської частини через дірку в огорожі.

  • Генштаб повідомив, що на Запоріжжі свіжомобілізовані росіяни вишукують у населення харчі й можливість помитися.

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