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В Росії росте рівень соціальної напруги, - ГУР

30 листопада, 2023 четвер
13:47
Світ москва, кремль

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що на території РФ, зокрема у її європейській частині, зростає соціальна напруга

Про це пише ГУР.

Зазначається, що про погіршення суспільної ситуації кажуть самі російські чиновники та представники спецслужб, зокрема й у закритих доповідях командирам.

"За оцінками воєнної розвідки України, збільшення протестної активності російського населення виражається дедалі вищим невдоволенням війною проти України", - йдеться у повідомленні.

Також, за словами ГУР, спостерігається погіршення криміногенної ситуації всередині Росії.
Зростання рівня злочинності у регіонах спричинене втратою стабільних джерел доходу, труднощами у працевлаштуванні та алкоголізму населення РФ.

Також на посилення соціальної напруги в Росії напряму впливають високі темпи інфляції та підвищення цін на споживчі продукти.

  • Документи міністерства фінансів РФ, згідно з якими у 2024 році на війну Кремль збирається спрямувати 30% загальних видатків держбюджету, свідчать про те, що Росія готується до багаторічної війни проти України.
  • Російські витрати з бюджету стають все більш зосередженими на війні проти України. Проте постійне їх збільшення, як очікується, сприятиме інфляційному тиску всередині РФ. 
Росія
Війна з Росією
ГУР
Економіка
Суспільство
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