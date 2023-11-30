В Росії росте рівень соціальної напруги, - ГУР

Про це пише ГУР.

Зазначається, що про погіршення суспільної ситуації кажуть самі російські чиновники та представники спецслужб, зокрема й у закритих доповідях командирам.

"За оцінками воєнної розвідки України, збільшення протестної активності російського населення виражається дедалі вищим невдоволенням війною проти України", - йдеться у повідомленні.

Також, за словами ГУР, спостерігається погіршення криміногенної ситуації всередині Росії.

Зростання рівня злочинності у регіонах спричинене втратою стабільних джерел доходу, труднощами у працевлаштуванні та алкоголізму населення РФ.

Також на посилення соціальної напруги в Росії напряму впливають високі темпи інфляції та підвищення цін на споживчі продукти.