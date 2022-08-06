В Росії вже готуються до поразки в Херсоні. В кремлі панує паніка і страх, - Марк Фейгін
Російський опозиційний діяч Марк Фейгін вважає, що в кремлі вже розуміють, що втримати Херсон їх не вдасться і намагаються відтягнути контрнаступ ЗСУ
Таку думку він висловив в етері програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".
"Вони ж навіть додають постраху тій обставин, що Херсон буде звільнений Збройними силами України. Ось так, показуючи свій страх перед можливою деокупацією, звільненням Херсону, вони ж тільки додають відчуття тривоги. Тобто, якщо це станеться, обвал буде ще сильнішим, бо вони його вже підготували своїми реакціями. Тобто боячись цього, передислокуючи туди війська, намагаючись контрнаступати. Вони планують рушити вперед, поки ЗСУ займатимуться спробою відбити цю нову атаку, таким чином відтягнеться момент можливого початку операції з деокупації правого берега Дніпра", - пояснив Фейгін
Політик зауважив, що битва за Херсон буде визначальною у російсько-українській війні
"Я думаю, що це ключовий момент у цій ситуації, тому що всі розуміють, що битва за Херсон буде визначальною в цій війні. Якщо Україні дійсно вдасться деокупувати Херсон, тоді виникає питання, а навіщо тоді все це? Навіщо покладено десятки тисяч життів, якщо ви не в змозі були навіть захистити Херсон, який захопили в перші тижні війни? Постає питання, заради чого вся ця історія починалася, якщо ви й Київ не захопили, і Херсон не втримали? Так, у цьому є небезпека перекидання трансформації на внутрішній контур, щоб своє наелектризоване пропагандою населення раптом зазнало такого розчарування – як же ж так? Що ж це таке? У нас тут солдати гинуть, а ви й військові ніякі й стратеги нікудишні, так ще й весь світ тепер проти Москви. І все це, безумовно, впливає на страхи, додає страхів кремлю", - додав він.
- 31 липня Збройні сили України ракетами HIMARS знищили залізничний ешелон із понад 40 вагонів, що прибув із Криму з живою силою, технікою та боєприпасами на залізничну станцію Брилівка, Херсонської області.
- 1 серпня британська розвідка повідомила, що Росія вимушена перекидати війська з Донбасу, аби втримати окуповані території на Півдні України.
- 3 серпня у міноборони Великої Британії повідомили, що російські окупанти після ударів ЗСУ по Антонівському мосту через Дніпро у Херсоні звели понтонну переправу та намагаються відновити залізничне сполучення області з Кримом.
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