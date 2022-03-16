В російських окупантів немає мотивації вмирати за Путіна, - Бобиренко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.TV.



“Російські окупанти використовують коридори для перегрупування власних сил. Вони точно не погоджуються на них через гуманність. Що стосується міста Суми. Так, вони користуються “зеленими” коридорами для перегрупування своєї БТГ, яка дійшла до Прилук та Ніжина, щоб відійти до Сум. Оскільки в них розтягнуті комунікації. Їм цих п’яти днів вистачило, щоб частково відновити боєздатність. Навіть відбувається ротація. Так, от свіженькі солдати вже зі старту бояться.” - повідомив Бобиренко



За словами Бобиренка, багато з них намагаються зламати техніку, щоб не рухатись далі. Бобиренко зауважив, що мотивація серед окупантів досить низька і за Путіна мало хто з них хоче помирати.



“В російських окупантів немає мотивації і вмирати за Путіна вони не хочуть. Але масово здаватись в полон вони теж не дуже хочуть. Багато чого залежить від місцевих командирів.” - додав Бобиренко