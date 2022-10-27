В СБУ заявили, що росіяни далекі від реальності в розслідуванні вибуху на Кримському мосту

Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

У відповідь на запитання про те, чи має СБУ якийсь стосунок до вибуху на Кримському мосту та "самоліквідації" загарбників на тимчасово окупованих територіях, Малюк сказав, що просто любить бавовну.

"Просто ми, українці, дуже любимо бавовну… Навіть у моєму кабінеті вона стоїть у вазі. Але хіба ми винні, що росіяни не вміють із нею поводитися правильно?" - сказав він.

Розслідування вибуху на Кримському мосту Малюк назвав псевдослідством. Він також зазначив, що під час цього "псевдорозслідування" росіяни демонструють свій непрофесіоналізм.

"У своєму "розслідуванні" вони дійшли того, що до підриву моста нібито причетний мій колега за силовим блоком Кирило Буданов та ГУР МО загалом. Я запевняю вас, що це не так. І ми розуміємо, що росіяни взагалі далекі від реальності", - наголосив виконувач обов'язків голови СБУ.

Також Малюк зазначив, що на тимчасово окупованих територіях щось постійно вибухає, імовірно, через те, що "хтось п'є неякісну каву, хтось неякісним пальним заправляється". За його словами, там відбуваються якісь процеси.

"А на Кримському мосту, напевно, не тим пальним заправився якийсь вантажний автомобіль і мають те, що мають", - сказав Малюк.

Він додав, що наразі не може розкрити всіх деталей і розповісти, хто стоїть за вибухами, оскільки це може наразити на небезпеку небайдужих патріотів. Малюк зазначив, що про це будуть говорити після перемоги.

8 жовтня на Кримському мосту стався вибух і спалахнула пожежа. Наступного дня президент РФ звинуватив у цьому українські спецслужби.

12 жовтня ФСБ заявила, що до вибуху на Кримському мосту причетне Головне управляння розвідки України, зокрема очільник ГУР Кирило Буданов.

Того ж дня ГУР відповіли, що всі звинувачення Росії є нісенітницями.

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