В Сєверодонецьку залишається 7-8 тис. цивільних громадян, - голова ВЦА Стрюк

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"За нашими підрахунками в місті Сєверодонецьк залишається понад 7-8 тис. цивільних громадян. На жаль, умови життя в місті дуже жахливі. Відсутні будь-які комунікації. Світло відсутнє, лише в деяких районах електроенергія подається з генераторів. Вода є лише в тих місцях, де знаходяться старі свердловини, але якість такої води досить сумнівна", - розповів Стрюк.

Голова ВЦА також повідомив, що в Сєверодонецьку дуже складна ситуація з тілами загиблих.

"Вода, яка підіймається зі свердловин може мати погану якість, оскільки багато тіл загиблих досі не поховані. Це стосується, в першу чергу, російських солдатів, які загинули в боях за місто. Тому ситуація може тільки погіршуватись з умовами проживання в місті", - додав він.

5 липня голова військової адміністрації Сєверодонецького району Роман Власенко повідомив, що на окупованих російськими військами територіях Луганщини залишилися тільки "почекуни", які брешуть про обстріли з боку Збройних сил України.

8 липня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у Сєверодонецьку російські загарбники ходять по квартирах, шукають житло для військових та поліції. Крім того, виносять майно з домівок українців.

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