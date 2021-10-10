В Татарстані впав літак: 19 загиблих
Поблизу міста Мензелінськ (Татарстан, РФ) у неділю, 10 жовтня 2021 року, сталася авіакатастрофа. Там впав літак L-410 з командою 20 парашутистів-аматорів та двома членами екіпажу на борту
За попередньою інформацією місцевих рятувальників, 19 осіб відразу загинуло. Решті надається медична допомога, інформує Еспресо.TV.
Падіння літака відбулося невдовзі після зльоту, неподалік від аеропорту.
Очевидці кажуть, що борт йшов "важко", з опущеною до низу хвостовою частиною.
Експерти називають причиною падіння перенавантаження.
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