В Татарстані впав літак: 19 загиблих

За попередньою інформацією місцевих рятувальників, 19 осіб відразу загинуло. Решті надається медична допомога, інформує Еспресо.TV.



Падіння літака відбулося невдовзі після зльоту, неподалік від аеропорту.







Очевидці кажуть, що борт йшов "важко", з опущеною до низу хвостовою частиною.



Експерти називають причиною падіння перенавантаження.





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