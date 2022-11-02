В Twitter можуть з'явитися платні відео, - The Washington Post

Про це пише The Washington Post, з посиланням на внутрішній електронний лист компанії.

Завдяки цій функції під назвою Paywalled Video, користувачі зможуть публікувати відеоролики, за перегляд яких необхідно буде платити. Ціна за ролик може бути 1, 2, 5, чи 10 доларів, той, хто запостив відео, отримуватиме гроші через Stripe. Зазначається, що Twitter отримуватиме комісію з цієї суми.

The Washington Post розповідає, що після публікації відео користувач бачитиме значок замка, та підпис - "аби продовжити перегляд, внесіть кошти". Користувачі, які не заплатили, не зможуть подивитись ролик, проте зможуть його лайкнути чи ретвітнути.

Видання також відзначає, що запуск функції планується протягом двох тижнів. Наразі відбувається пропрацювання ризиків, пов'язаних з авторським контентом та його публікацією. Також невідомо, чи розробка цієї функції почалась після купівлі соцмережі Маском, чи це вже давно запланований проєкт.

Раніше стало відомо, що Ілон Маск доручив інженерам Twitter працювати над перезавантаженням Vine, щоб підготувати оновлений запуск ще до кінця 2022 троку.

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