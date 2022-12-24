Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

В УАФ оприлюднили листа на ім'я генерального секретаря Союзу європейських футбольних асоціацій Теодора Теодорідіса, в якому висловила стурбованість з приводу інформації, що Росія прийматиме в себе футбольний турнір серед юнацьких збірних під егідою УЄФА.

"Якщо зазначена заява російського футбольного союзу відповідає дійсності, цей турнір стане першим міжнародним заходом, проведеним у країні-агресорі з початку війни в Україні, засудженої всім цивілізованим світом, і фактично буде порушенням санкцій, накладених ФІФА та УЄФА на Росію. Щиро віримо, що згадана вище заява РФС неправдива, і звертаємося за підтвердженням цього", - йдеться у зверненні УАФ.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України, російські клуби та збірні були відсторонені від міжнародних змагань.

22 грудня у РФС повідомили, що у травні 2023 року УЄФА проведе у Волгограді футбольний турнір серед юнацьких збірних.

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