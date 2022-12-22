УЄФА наважився провести у Росії перший футбольний турнір з 24 лютого
У травні 2023 року УЄФА проведе у Волгограді футбольний турнір серед юнацьких збірних
Про це повідомили у російському футбольному союзі.
УЄФА наважились провести перший турнір у країні-агресорі після 24 лютого.
"У травні 2023 року планується проведення міжнародного турніру розвитку УЄФА для юнацьких збірних команд у Волгограді. Домовленості щодо проведення турніру було досягнуто з УЄФА кілька місяців тому", — йдеться у заяві служби комунікацій РФС.
Футбольні змагання, які проведуть у Росії, входять до програми проведення турнірів розвитку УЄФА серед юнаків та дівчат до 16 років. В УЄФА поки не планують ослаблювати санкції до збірної Росії, чи дорослих футбольних команд з РФ.
Збірна Росії відсторонена від змагань під егідою УЄФА та ФІФА. У травні дискваліфікацію країни-агресора продовжили до кінця сезону 2022/23.
Російські збірні та клуби були виключені зі всіх міжнародних турнірів, як на найвищому рівні, так і на рівні молодіжних та юнацьких збірних.
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