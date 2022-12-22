УЄФА наважився провести у Росії перший футбольний турнір з 24 лютого

Про це повідомили у російському футбольному союзі.

УЄФА наважились провести перший турнір у країні-агресорі після 24 лютого.

"У травні 2023 року планується проведення міжнародного турніру розвитку УЄФА для юнацьких збірних команд у Волгограді. Домовленості щодо проведення турніру було досягнуто з УЄФА кілька місяців тому", — йдеться у заяві служби комунікацій РФС.

Футбольні змагання, які проведуть у Росії, входять до програми проведення турнірів розвитку УЄФА серед юнаків та дівчат до 16 років. В УЄФА поки не планують ослаблювати санкції до збірної Росії, чи дорослих футбольних команд з РФ.

Збірна Росії відсторонена від змагань під егідою УЄФА та ФІФА. У травні дискваліфікацію країни-агресора продовжили до кінця сезону 2022/23.

Російські збірні та клуби були виключені зі всіх міжнародних турнірів, як на найвищому рівні, так і на рівні молодіжних та юнацьких збірних.

У липні повідомлялось, що Росія вирішила створити футбольний чемпіонат для клубів з Криму, "ДНР", "ЛНР", Херсона, Запоріжжя, Абхазії та Південної Осетії.

19 грудня Українську асоціацію футболу попередили про можливе призупинення членства в УЄФА та ФІФА через порушення статуту організацій.

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