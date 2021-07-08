В УАФ пояснили, чому не пустили збірну України на ЧС з пляжного футболу до Росії
В УАФ заявили, що національна збірна з пляжного футболу відмовилася від участі у чемпіонаті світу Москві з міркувань безпеки
Про це повідомляє Українська асоціація футболу в Instagram.
В УАФ підтримали рішення Асоціації пляжного футболу України відмовитися від участі нашої збірної у ЧС в Москві та нагадали, що Мінмолодьспорту ще у 2018 році рекомендували українським спортсменам утриматися від участі у змаганнях в Росії з міркувань безпеки.
"Така позиція наших колег з АПФУ є абсолютно обґрунтованою і закономірною, зважаючи на рекомендації Міністерства закордонних справ України й Міністерства молоді та спорту України. Зокрема, у наказі Мінмолодьспорту від 11.04.2018 № 1554 "Щодо заборони участі національних збірних команд України в спортивних заходах на території Російської Федерації" міститься рекомендація всім спортивним федераціям утриматися від поїздок на спортивні заходи до Росії з метою уникнення безпідставного затримання членів збірних команд", - нагадали в УАФ.
Також у асоціації підкреслили, що у Росії зараз зафіксовано спалах небезпечного штаму COVID-19 "Дельта".
"5 липня про нові запобіжні заходи у зв’язку зі спалахом цього штаму в Росії, які починають діяти для тих, хто в’їжджає в Україну з території РФ, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України. Якщо учасникам змагань чи вболівальникам з України загрожує реальна небезпека – їхньому життю чи здоров’ю, то рішення про відмову від участі в заходах, які відбуваються в РФ, є абсолютно логічним", - пояснили в УАФ.
Минулого тижня збірна України посіла друге місце у європейському відборі до чемпіонату світу в Португалії і стала однією з чотирьох команд від Європи, які отримали право зіграти на ЧС.
У чемпіонаті світу візьмуть участь 16 команд, жеребкування фінальної частини відбудеться 8 липня в Цюріху (Швейцарія).
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6 липня стало відомо, що Українська асоціація футболу вирішила не відправляти національну збірну з пляжного футболу на чемпіонат світу до Москви.
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