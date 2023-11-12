В Угорщині проведуть референдум щодо членства України в ЄС

Відповідне відеозвернення він опублікував у своєму Facebook, пише Alfahir.

"Чи вважаєте ви, що місце України в Європейському Союзі? Висловіть свою думку під час національних консультацій, які незабаром розпочнуться!", - йдеться в повідомленні.

Видання наголошує, що Менцер маніпулює суспільною думкою, стверджуючи, що кошти ЄС, які мали надати Угорщині, витратять на підтримку України. Він також заявляє, що через війну в Україні, у випадку її вступу до ЄС, більше ресурсів союзу витрачатимуться туди.

"Зараз в Україні йде війна, тому якби країну прийняли до Європейського Союзу, то війна була б внесена в співтовариство, і значна частина ресурсів ЄС також була б витрачена на Україну", - заявив Менцер.

Окрім того, державний секретар звинувачує нашу країну в недотриманні прав угорців, що проживають на території України.

Позиція Менцера щодо війни в Україні

11 листопада державний секретар МЗС заявив, що в Україні має бути встановлено безпековий режим, "прийнятний для Росії". Він також наголошує, що позиція Угорщини в зовнішній політиці "відповідає інтересам країни".

"Необхідні мирні переговори, а потім встановлення режиму безпеки, який гарантуватиме безпеку України й буде прийнятним для Росії", – сказав Менцер