В Угорщині пройде референдум про захист дітей у відповідь на критику ЄС через заборону пропаганди ЛГБТ у школах
Уряд Угорщини ініціює референдум про захист дітей на тлі вимог Європейського Союзу змінити недавні поправки до законів про освіту і захист дітей, пов'язані з забороною ЛГБТ-тематики в школах
Про це пише Reuters та 444.hu.
"В останні тижні Брюссель явно атакував Угорщину через закон про захист дітей. Угорський закон не дозволяє сексуальну пропаганду в дитячих садах, школах, на телебаченні і в рекламі", - зазначив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Раніше керівник адміністрації прем’єра Угорщини Гергей Гуйяш не зміг на прохання журналістів ні навести приклади, ні навіть пояснити, що взагалі означає концепція пропаганди гомосексуалізму в ухваленому законодавстві.
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За словами Орбана, Брюссель зараз вимагає поправок до Закону про освіту і правилам захисту дітей, а також хоче домогтися того, що, на його думку, вже є практикою в ЄС зі статевого виховання, що проводиться ЛГБТ-активістами.
Угорський прем'єр провів паралелі з референдумом п'ять років тому, коли уряд відмовився приймати біженців.
- Нагадаємо, 20 липня Єврокомісія заявила про загрозу демократичним стандартам у Польщі та Угорщині у зв'язку зі зниженням рівня свободи ЗМІ та незалежності судової влади
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