В Угорщині пройде референдум про захист дітей у відповідь на критику ЄС через заборону пропаганди ЛГБТ у школах

Про це пише Reuters та 444.hu.

"В останні тижні Брюссель явно атакував Угорщину через закон про захист дітей. Угорський закон не дозволяє сексуальну пропаганду в дитячих садах, школах, на телебаченні і в рекламі", - зазначив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Раніше керівник адміністрації прем’єра Угорщини Гергей Гуйяш не зміг на прохання журналістів ні навести приклади, ні навіть пояснити, що взагалі означає концепція пропаганди гомосексуалізму в ухваленому законодавстві.



Читайте також: Єврокомісія погрожує обмеженнями, якщо Угорщина не скасує закон про "пропаганду ЛГБТ"

За словами Орбана, Брюссель зараз вимагає поправок до Закону про освіту і правилам захисту дітей, а також хоче домогтися того, що, на його думку, вже є практикою в ЄС зі статевого виховання, що проводиться ЛГБТ-активістами.

Угорський прем'єр провів паралелі з референдумом п'ять років тому, коли уряд відмовився приймати біженців.

