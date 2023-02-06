В Угорщині російські спецслужби готуються провести акції із закликом до "миру з РФ", - InfoDnes

Про це інформує InfoDnes.

Зазначають, що повідомлення про заплановану демонстрацію з'явилося наприкінці минулого тижня. Експерти вважають, що за цією акцією можуть стояти представники спецслужб, які перебувають у посольстві РФ в Угорщині.

Ключовим організатором протестної акції виступила Угорська робітнича партія на чолі з угорським комуністичним політиком Дьюла Тюрмером. Партія дотримується марксистської, комуністичної та євроскептичної ідеологій. Вона бере свій початок від Комуністичної партії Угорщини.

Крім Угорської робітничої партії, у демонстрації візьмуть участь також Угорське Коло Миру та Рух Угорського Форуму Миру. Останній було створено восени 2022 року з ініціативи Ендре Шімо. Раніше, 28 січня 2023 року, вона організувала антиукраїнську акцію протесту біля українського посольства в Будапешті.

"Як відомо, ця акція повністю контролювалася представниками російських спецслужб з посольства РФ в Угорщині, з якими Шімо підтримує зв'язок, але вона була марною і не досягла мети навіть у медіапросторі", - зазначають в InfoDnes.

Також Угорське Коло Миру вже закликало до "миру" після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зокрема йдеться про мітинг під польським посольством в Угорщині, під час якого вимагали вихід Польщі та Угорщини з НАТО.