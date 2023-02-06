В Угорщині російські спецслужби готуються провести акції із закликом до "миру з РФ", - InfoDnes
У Будапешті, імовірно, за сприяння російських спецслужб 6 лютого проведуть акцію із закликом до миру та проти подальшого санкційного тиску на РФ
Про це інформує InfoDnes.
Зазначають, що повідомлення про заплановану демонстрацію з'явилося наприкінці минулого тижня. Експерти вважають, що за цією акцією можуть стояти представники спецслужб, які перебувають у посольстві РФ в Угорщині.
Ключовим організатором протестної акції виступила Угорська робітнича партія на чолі з угорським комуністичним політиком Дьюла Тюрмером. Партія дотримується марксистської, комуністичної та євроскептичної ідеологій. Вона бере свій початок від Комуністичної партії Угорщини.
Крім Угорської робітничої партії, у демонстрації візьмуть участь також Угорське Коло Миру та Рух Угорського Форуму Миру. Останній було створено восени 2022 року з ініціативи Ендре Шімо. Раніше, 28 січня 2023 року, вона організувала антиукраїнську акцію протесту біля українського посольства в Будапешті.
"Як відомо, ця акція повністю контролювалася представниками російських спецслужб з посольства РФ в Угорщині, з якими Шімо підтримує зв'язок, але вона була марною і не досягла мети навіть у медіапросторі", - зазначають в InfoDnes.
Також Угорське Коло Миру вже закликало до "миру" після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зокрема йдеться про мітинг під польським посольством в Угорщині, під час якого вимагали вихід Польщі та Угорщини з НАТО.
- 31 січня Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини Іштвана Ійдярто, якому висловило протест у зв’язку з останніми висловлюваннями угорського прем’єра Віктора Орбана.
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