У МЗС викликали угорського посла через антиукраїнську риторику Орбана
Міністерство закордонних справ викликало посла Угорщини Іштвана Ійдярто, якому висловило протест у зв’язку з останніми висловлюваннями угорського прем’єра Віктора Орбана
Про це повідомили на сайті Міністерства закордонних справ України.
"Угорському дипломату було наголошено, що антиукраїнська риторика, яка вже протягом тривалого часу лунає з боку угорського керівництва, є абсолютно неприйнятною і завдає серйозної шкоди українсько-угорським відносинам", – йдеться в повідомленні МЗС.
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Окрім цього, Будапешт також закликали зупинити "цю негативну тенденцію" для того, щоб уникнути "непоправних наслідків" для двосторонніх відносин, і наголосили на готовності Києва до розвитку конструктивних добросусідських відносин з Угорщиною.
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